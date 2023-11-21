أسهل طريقة لتحضير ساندوتش سوسيس بالبيض

ساندوتش سوسيس بالبيض من الأكلات السريعة، حيث يمكنك تحضيره كوجبة غذاء لذيذة لا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، كما يساعدك على الشبع فترة طويلة، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

سوسيس

طريقة عمل ساندوتش سوسيس بالبيض

المقادير

- بيض : 2 حبة

- سوسيس : 2 حبة (مسلوق ومصفى)

- زيت نباتي : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل ملون : 2 حبة (مقطع شرائح)

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

- زبدة : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : ملعقة كبيرة (مبشور)

- جبن شيدر : ملعقة كبيرة (مبشور)

- جبن بارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور)

- خبز عربي : رغيف (أو خبز الفينو)

طريقة التحضير

في مقلاة على النار سخني ملعقة كبيرة من الزيت، وحمّصي النقانق المسلوقة والمصفاة جيداً، ثم قطعيها إلى حلقات متوسطة الحجم.

في وعاء، اخفقي البيض مع الزبدة، وشرائح الفلفل الحلو، والملح.

سخني ملعقتان كبيرتان من الزيت في مقلاة على النار، وضعي مزيج البيض وقلبيه من الجهتين حتى ينضج، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

ضعي الجبن المشكل في منتصف البيض مع حلقات النقانق، وأغلقيه على شكل نصف دائرة وضعيها في الخبز، ثم انثريها بالبقدونس وقدميها ساخنة.