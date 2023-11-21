جيرارد يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

كشف ستيفين جيرارد، لاعب ليفربول السابق ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، رأيه حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم .

وأكد جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "اَس" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي يعد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

وقال جيرارد في تصريحاته: "بالتأكيد كريستيانو رونالدو يعد اللاعب الأفضل على الإطلاق، فهو الماعز الحقيقي".

وتابع: "رونالدو وصل إلى السعودية في يناير الماضي، ومن الملفت للنظر أن توقيعه للنصر كان بداية كل شيء. لقد جلب العديد من اللاعبين الرائعين إلى السعودية".

وتابع: "تابعت رونالدو لفترة طويلة، لمدة 6 أشهر في الدوري السعودي، كنت أشاهد نتائجه وتأثيره مع النصر. والآن أصبح منافساً لنا".

الجدير بالذكر أن جيرارد تحدث منذ عام مع جاري نيفيل عن أفضل لاعب في العالم، ليختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه قام بتغيير رأيه خلال الفترة الحالية ويختار الدون البرتغالي.