محافظ جنوب سيناء يهنئ مديرية الرياضة لتكريمهم على نجاحهم في فعاليات أندية السكان

هنأ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، محمد فتحي مديرعام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لتكريمه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لما حققته المديرية من نجاح في تنفيذ فعاليات أندية السكان ، وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمديرية لتحقيقهم نجاحات متتالية في مختلف أنشطة الشباب والرياضة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح واحراج المراكز المتقدمة دوما .

يشار الي أن أندية السكان بالمحافظات هي بمثابة منارة للشباب ومن خلال الفعاليات التي يتم تنفيذها داخل أندية السكان بمراكز الشباب بجميع المحافظات مثل العروض المسرحية التفاعليه، وجلسات الأفلام والغناء والندوات التي تناقش موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والختان والعنف ضد النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال،

وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب وإشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وإيصال رسالة هادفة للمجتمع.

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