مدير الأمراض الصدرية بصحة القليوبية يتفقد صدر بنها

تنفيذا توجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية.

قامت الدكتورة مفيدة رجاء مدير إدارة الأمراض الصدرية بعمل مرور مفاجىء علي مستوصف صدر بنها للتأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل بعيادة الصدر ، وعيادة العلاج الطبيعي ، والمعمل وقسم الأشعة.

الجزار يفاجيء مستشفي القناطر الخيرية في ساعات متأخرة من مساء أمس، وفي ذات السياق أجري الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة، جولة مرورية مفاجئة مساء أمس لمستشفي القناطر الخيرية المركزي.



كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستيفاء عربة الطوارئ، وتفقد جميع أقسام المستشفي من عمليات ، والأشعة، والمعمل، والحضانات، والرعايات المركزة.

بالإضافة إلي التأكد من الانضباط الإداري وتواجد جميع افراد الطاقم الطبي النوباتجي و اتباع معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوي ، ومن توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالمستشفي .

وشدد على حسن التعامل مع المرضى وذويهم وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم.