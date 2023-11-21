الداخلية تكشف ملابسات فيديو زجاجات المولوتوف بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديوعبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.



بإستدعاء صاحب الحساب المشار إليه تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث وأن الأخير قام بإرسال مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده فقام بنشره خشية تعرض والده للإبتزاز.



بإستدعاء طرفى النزاع تبين أنهم ( مالك شركة إستيراد وتصدير - شقيقه بالمعاش - يقيمان بدائرة القسم ).. وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الثانى حول الميراث وإتهمه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته.

وبمواجهة الثانى قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه والإستيلاء منه على ميراث والدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

على خلفية سرقة خزينة شركة في عابدين.. كيف تحمي شركتك من اللصوص؟





وتواصل محكمة جنح عابدين مُحاكمة عامل سرق مبلغ يقترب من 4 مليون جنيه من داخل خزينة مكتب.



وجاء ذلك بعد أن نما لعلم السارق احتفاظ صاحب العمل بمبلغ 3 مليون و800 ألف جنيه داخل الخزينة، المُثير في الأمر أن اللص كان يعمل في هذا المكتب من قبل.

وتفتح وقائع مثل هذه الواقعة الباب أمام مُناقشة السُبل الواجب اتخاذها من أجل تأمين الشركات ومقار العمل من اللصوص، وكيف يُمكن منع وقائع السرقة التي تحصد في كثير من الاحيان الملايين من الأموال.

نصائح عامة



يجب على أن يكون صاحب أي عمل واعياً بأن ترك مبالغ مالية كبيرة داخل شركته دون أي داعي منطقي يجعلها مطمعاً في أعين السارقين.

ويجب أن يحرص أصحاب العمل على تخصيص مجموعة مُنتقاة يكون لأفرادها دون غيرهم حق الوصول للسيولة المالية في الشركة بما يفيد سير العمل.

وفي حالة الشركات الكبرى، يجب على صاحب العمل أن يتعاقد مع شركة أمن مُتخصصة من أجل تأمين مداخل ومخارج الشركة، وتأمين الأقسام الهامة بما في ذلك خزائن الأوراق المهمة والأموال.

وعلى أصحاب الشركات التأكد من حُسن اختيار الأبواب والشبابيك لمُقاومة أي تسلل عبرها.



أنظمة مراقبة متطورة



ويحتاج كل صاحب العمل على زرع الكثير من كاميرات المراقبة في كل رُكن في شركته أو على الأقل في الأماكن الحيوية التي تحتوى على الأوراق الهامة والأموال.

وتقدم الشركات التكنولوجية الكبرى تشكيلة واسعة من كاميرات المُراقبة التي يُمكن استخدامها لتغطية كافة أرجاء الشركة.

وتتميز الكاميرات المُتقدمة بخاصية الاتصال بالهاتف المحمول، وهي التي يتمكن بها صاحب العمل ومن يسمح لهم بمراقبة الشركة 24 ساعة.



أجهزة الإنذار



كما قدمت التكنولوجيا حلولاً إضافية تتمثل في أجهزة الإنذار التي تُطلق أصواتاً وتُرسل إشارات ورسالات لمن يعنيه الأمر في حالة رصد أي حركة غير مأمونة العواقب.

وعلى أصحاب الشركات اقتناء مجموعة من نظم الإنذار المُختلفة في الأماكن الحيوية داخل مقر العمل لمنع أي سرقة مُحتملة.



خزائن مؤمنة بشكلٍ كامل



وبالتأكيد يحتاج أصحاب العمل لخزائن مُتطورة مؤمنة بشكلٍ كامل يمكنهم أن يشعروا بالأمان على أموالهم بداخلها.

وتطورت صناعة الخزائن في العالم أجمع، وأصبح منها ما هو يدوي وماهو ديجتال، وتتميز الأنواع المُتقدمة منها بصعوبة اختراقها بأي صورة.

وهُناك خزائن ببصمة الإصبع لزيادة مستوى التأمين، فلا يُمكن لأحد أن يفتحها سوى صاحب العمل نفسه.