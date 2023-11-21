الكشف الطبي على غير القادرين في قافلة طبية بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالمنيا، استهدفت توقيع الكشف الطبي على (90) مريضًا من غير القادرين.

وذلك بقرى، سسكو، وتانوف، ودلجا، بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، وفى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم ، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، واستمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنه تم الكشف الطبي على 90 مريضًا من المواطنين، بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك) بالإضافة، إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون ، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف، لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، والقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة، من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى.