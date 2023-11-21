باحث يكشف أسباب ارتفاع ضحايا الفلسطينيين من الأطفال والنساء (شاهد)

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إنّ السبب وراء ارتفاع اعداد الشهداء من الأطفال والنساء فق قطاع غزة، بسبب أن العدوان الصهيوني، يقصف المنازل والبيوت ومراكز الإيواء.

قوات الاحتلال

وأضاف “عوض” في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تستهدف المدارس التي تحمل علم الأمم المتحدة وقصف المستشفيات، متابعًا: "ليس هناك جيش يحترم نفسه يهاجم المستشفيات، كما أن جيش الاحتلال قصف الكنائس والمساجد والبيوت".

الشعب الفلسطيني

وشدد على أن المحتل الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة والشعب الفلسطيني يشن هجوما أوسع وأعمق وأكثر وحشية، مضيفأ: "هذه المرة تحديدًا يستهدف العدو الإسرائيلي النساء والأطفال لعدة أسباب، حيث ثبت أمام العالم كله أن الأهداف المدنية أهداف عسكرية، وبالتالي، فقد قصف المنازل والبيوت والمساجد والكنائس، كما أن العدو يريد التأثير على الأجيال القادمة في عملية إبادة حقيقية".