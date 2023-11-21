تعد الساندويشات المعدة بالدجاج من الوصفات المميزة جداً، لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي ويسهل تحضيره في بضع دقائق.

لا يقتصر تناول الدجاج على مذاقها الشهي فقط بل لانه يحتوي على فوائد متعدده أبرزها احتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

واليوم نقدم لكم تحضير ساندويش الدجاج بالمايونيز بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 3 صدور (مسلوق ومفروم / فيليه)

- التفاح : 1 حبة (أخضر مقشر ومبشور ناعم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكرفس : 2 عود (مفروم ناعم)

- المايونيز : ثلثان الكوب

- الماسترد : ربع كوب (ديجون)

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: ملعقتان كبيرتان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خس : نصف كوب (مفروم خشن)

- خبز التوست : 8 قطع

طريقة التحضير

1. ضعي الدجاج في وعاء واخلطيه بالتفاح المبشور والبصل والكرفس المفروم.

2. اخلطي المايونيز والماسترد والخل في وعاء آخر وتبليه بالملح والفلفل حتى تمتزج المكونات.

3. أضيفي خليط الدجاج لخليط المايونيز وقلبي حتى تتجانس المكونات.

4. ضعي الخس على أربع قطع توست ووزعي فوقه حشوة الدجاج بالمايونيز وغطي بالقطع الأربعة المتبقية وقدميه فوراً.