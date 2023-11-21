موعد مباراة المغرب و تنزانيا اليوم والقناة الناقلة والمعلق

يحل منتخب المغرب ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب تنزانيا في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الوطني مكابا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويبحث المنتخب المغربي عن الفوز في أول مباراة له وحصد النقاط الثلاثة بالتصفيات من أجل اكساب اللاعبين الثقة في مستهل مشواره، بينما يدخل منتخب تنزانيا المباراة منتشيًا بالفوز الذي حققه على النيجر في الجولة الأولى.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت المعرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا والمعلقين

وستذاع مباراة المغرب وتنزانيا عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق خالد المديفر، وقناة Arryadia TNT HD بصوت المعلق محمد العدلي.

مباريات أخرى ستقام اليوم في تصفيات كأس العالم

بوركينا فاسو ضد اثيوبيا ..

ستقام المباراة على ملعب بن أحمد العبدي الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC5 HDبصوت المعلق فهد الدريبي.

الكاميرون ضد ليبيا ..

ستنطلق المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بنغازى وستذاع عبر قناة SSC5 HD بصوت المعلق محمد الخامسي.

السنغال ضد توجو ..

ويحل منتخب السنغال ضيفًا على توغو في المباراة التي ستجمعهما على ملعب كيغي في السادسة مساءً، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عبد العزيز الزيد.