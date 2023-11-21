طائرة الأهلي يلتقي بتروجت ببطولة الدوري

الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي يخوض اليوم ثاني مبارياته في بطولة الدوري عندما يلتقي مع فريق بتروجت على صالة اتحاد الشرطة.

تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، ويسبقها قيام الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد.

بينما سيكون فريق يد الأهلي، هو الأخر على موعد مع مواجهة هامة اليوم عندما يلتقي في الرابعة عصراً مع نظيره فريق طلائع الجيش على صالة اتحاد الشرطة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

تأتي المباراة بعد أيام قليلة من الفوز الذي حققه الفريق على هليوبوليس بنتيجة ٣٦-٢٨.

وأكد ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتاً إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.