إزالات فورية لمحاولات البناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بكفر جمعه على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن مبنى مقام بالدبش الابيض، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتم ايقاف أعمال بناء سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم، وبالوحدة المحلية ببيشة قايد بنطاق مركز ومدينة الزقازيق، وتم شن حملة إزالة خارج الحيز العمرانى عبارة عن فك شدة خشيبة لمبنى على مساحة 100م مخالف لشروط البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، من تنفيذ إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة عبارة عن حجرة مُقامة بالمخالفة على مساحة ٩م على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.