تعيين مصطفى عبد العزيز رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الطريق

قرر مجلس إدارة شركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر، اليوم الثلاثاء، تعيين الكاتب الصحفي مصطفى عبدالعزيز، رئيسا لمجلس إدارة صحيفة وموقع الطريق، وله في ذلك كافة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن الكاتب الصحفي مصطفى عبدالعزيز سبق أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها "جريدة الطريق".

كما أسس وترأس حزب المحافظين، وتولى منصب مستشار رئيس حزب الوفد لإدارة الأزمات، وعين عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة.

يذكر أن "عبد العزيز"، سبق وأن تولى رئاسة تحرير صحف، "المحافظين والطريق والحادثة"، وشغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، ومستشار تحرير الجريدة، كما قدم برنامج "صوت الناس"، على قناة المحور الفضائية، ويعد الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز، أحد أهم محرري ملف الشؤون الأمنية.