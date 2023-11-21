فوائد الينسون النجمي لأصحاب الأمراض المزمنة

مضاد للأكسدة والالتهاب والانتفاخ والبكتيريا والفطريات والسعال ويختلف في الشكل والمضمون عن الينسون التقليدي

يختلف الينسون النجمي عن الينسون التقليدي في شكله ومحتواه، يستخدم الينسون النجمي أو النجمة أو الينسون الصيني في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين. وسمي الينسون النجمي بهذا الاسم نسبة لشكله النجمي، كنجمة يشع منها من 5 إلى 10 أقسام مدببة على شكل قارب.

يتميز الينسون النجمي بنكهة مميزة كعرق السوس. يزرع الينسون النجمي في جنوب الصين وشمال فيتنام والهند واليابان في مناخ شبه استوائي دافئ بوجود السقاية والسماد. يعتبر نجمة الينسون من التوابل، وكثيراً ما يتم الخلط بينه وبين الينسون الشائع. وبحسب ما نشره موقع WIO News، فإن هناك 5 فوائد صحية مميزة للينسون النجمي، كما يلي:

1. مضاد للأكسدة

إن الينسون النجمي غني بمضادات الأكسدة، وخاصة المركبات مثل الفلافونويد والبوليفينول. تساعد مضادات الأكسدة على حماية خلايا جسم الإنسان من التلف، الذي تسببه الجذور الحرة الضارة.

2. مفيد للجهاز الهضمي

تم استخدام الينسون النجمي تقليديًا للتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والغازات. يمكن أن يساعد على استرخاء الجهاز الهضمي وتعزيز الهضم الصحي.

3. مضاد للالتهابات

توفر المركبات الموجودة في الينسون النجمي، مثل الأنيثول والكيرسيتين، خصائص مضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم المرتبط بأمراض مزمنة مختلفة.

4. مضاد للبكتيريا والفطريات

يحتوي الينسون النجمي على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. وقد تم استخدامه في الطب التقليدي لمكافحة بعض أنواع العدوى.

5. التخفيف من السعال

يعد الينسون النجمي عنصرًا شائعًا في شراب السعال التقليدي بسبب خصائصه المهدئة. يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض السعال ونزلات البرد واحتقان الجهاز التنفسي.