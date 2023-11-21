الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإعدام لمُدانٍ بإنهاء حياة صديقه لسرقته

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالإعدام بعد إدانته بإنهاء حياة صديقه لسرقته، وجاءالحُكم بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وأدوات "شريط لاصق طبي، قطعة من الرخام" وذلك بسبب خلاف بينهما.

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس،  ببراءة المُتهمين سامح.ن وعلي.ج مما أسند إليهما من اتهامٍ بإحداث عاهة مُستديمة بمواطنٍ في العجوزة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد، وحضور السيد محمد جاويش وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه. 

وأسندت النيابة للمُتهمين وآخر أنم في يوم 18 مارس 2022 أحدثوا عمداً بالمجني عليه محمد إسماعيل جرحاً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه. 

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وسكين وعصى خشبية ) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأسلحة المذكورة سلفاً على رأس ووجهه وظهره ويده اليمنى. 

فأحدثوا به إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مسديمة يستحيل برؤها وهي ضعف شديد بحركان أصابع اليد اليمنى (السبابة والوسطى والبنصر والخنصر) وضمور بعضلات اليد اليمنى، وتقدر نسبتها بحوالي 20 %.

وأعجزت هذه الإصابات المجني عليه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، ونُسب للمُتهمون أيضاً اتهامات حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص،  كما أحرزوا عصى خشبية تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مُبرر.

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