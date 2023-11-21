علي حسن: من المهم حث الطلاب على ممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفى علي حسن محمد عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإعلامي دسوقي عبد الله، مدير الإدارة العامة لإعلام شرق دلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، والدكتور ممدوح المسلمي، عميد كلية الحقوق، والدكتور مدحت غنايم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بجامعة الزقازيق، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية مع مُنتسبى الجامعة لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي، وأن يكون لدى كل مواطن وعي كامل بأهمية الإدلاء بصوته الانتخابي للمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وأعرب علي حسن محمد عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعادته البالغة لوجوده برحاب جامعة الزقازيق، مؤكداً أنها من أهم الجامعات العريقة التي تقدم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة، لأبناء محافظ الشرقية والمحافظات المجاورة.

وعقب اللقاء، عقدت ندوة تثقيفية بكلية الحقوق بعنوان "صوتك مستقبلك انزل شارك"، والتي حاضر فيها الكاتب الصحفي علي حسن محمد عبدالباقي، حيث استهلها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، مؤكداً فخره لوجوده بمحافظة الشرقية، والتي أكد أنها في صدارة من لديهم وعي بضرورة الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها.

وأشار رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة دعم القيادة السياسية، مؤكداً أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية الذي يرعى مصالح الشعب ويحافظ عليه.

وذكر الكاتب الصحفي أن مصر وشعبها تحترم الدستور والقانون، وأن الانتخابات تحت إشراف قضائي نزيه يعتمد على صندوق اقتراع ووجود مندوب عن كل مرشح من المرشحين الأربعة المتقدمين للانتخابات.

ولفت الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق، لأهمية المشاركة السياسية للطلاب، وضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، مشيراً إلى أهمية أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية الحالية.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن فتح باب الترشح وفق نظم وقواعد ، من بينها حصول المرشح على 25000 صوت من المواطنين أو تزكية ٢٠ عضو من مجلس النواب، حيث لم تنطبق هذه الشروط سوى على أربعة مرشحين فقط.

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