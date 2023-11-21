البحر الأحمر: ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ البيع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، استمرار ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة من قبل مجالس المدن في مدن المحافظة، لسد احتياجات المواطنين في ربوع المحافظة.

وقال شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر، إنه يتم يومياً طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ضخ كميات كافية للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المنتشرة في مدن المحافظة لسد احتياجات المواطنين، مع إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية.

وأضاف عايش، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع والمعارض لسد احتياجات المواطنين، مع إستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية.

وأضاف أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع والمعارض المخصصة لبيع المواد الغذائية ، بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكداً أن جميع السلع الغذائية متوافرة بمدن المحافظة.

وناشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، جميع أهالى محافظة البحر الأحمر، الإبلاغ أو التوجه إلى أقرب إدارة تموينية في مدن المحافظة المختلفة عند وجود تلاعب في أسعار المنتجات الغذائية، بجانب الحملات الرقابية التى تقودها الإدارات التموينية في مدن المحافظة.

سفاجا تواصل تنفيذ حملات تموينية لضبط الأسعار وتوفير السلع

وأكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار شن حملات تموينية موسعة على المحال التجارية بنطاق المدينة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات، بالتعاون مع إدارة التموين.

وقال رئيس المدينة إن الحملة تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي لارتفاع السلع غير المبرر وتحرير محاضر للمخالفين بجانب الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع ومراجعة تاريخ صلاحية الأغذية المحفوظة باستمرار.

وشدد شعبان على اللجنة المكلفة بالرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام المحال والأسواق بالإعلان على الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع، بالتعاون مع إدارة التموين بسفاجا.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والاطمئنان على توافر السلع الإستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.