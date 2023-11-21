تشكيل منتخب تونس أمام مالاوي .. الخنيسي في الهجوم

أعلن المدير الفني جلال القادري تشكيل منتخب تونس الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يحل منتخب تونس ضيفًا ثقيلًا على نظيره مالاوي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بينغو في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب التونسي يخوض مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاثة منتشيًا بالفوز الذي حققه في الجولة الأولى على منتخب ساوتومي و برينسيب برباعية دون رد، حيث يستهدف نسور قرطاج تحقيق العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة 6.

وستنطلق مباراة تونس ضد مالاوي في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تونس أمام مالاوي :

وشهد التشكيل تواجد الثلاثي الهجومي نعيم السليتي لاعب الأهلي القطري والخنيسي المحترفي في الدوري الكويتي ويوسف المساكني لاعب العربي القطري.