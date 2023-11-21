حريق داخل شقة سكنية تدار كمصنع للملابس الجاهزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، حريق نشب داخل شقة سكنية تدار كمصنع للملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الشقة تدار كمصنع للملابس الجاهزة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ونتج عن الحريق تفحم عدد من ماكينات الخياطة وبعض الأقمشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.