الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عامل مطلوب التنفيذ عليه في 41 حكم قضائي

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 41 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "19 سنة" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "11 سنة" وكفالات مالية.

ونجحت الحملات فى ضبط (عامل) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 29 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "41 سنة" وكفالات مالية.

كما تم ضبط (مزارع) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 47 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة" وكفالات مالية.

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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