تايلور سويفت الفائزة الكبرى.. القائمة الكاملة لجوائز Billboard  Music Awards2023

اشتعلت الأجواء الموسيقية داخل حفل جوائز Billboard Music Awards لعام 2023، حيث تم بث حفل توزيع جوائز الموسيقى السنوي يوم الأحد 19 نوفمبر عبر BBMAs.watch، وتضمنت قائمة طويلة من ألمع نجوم هوليوود في الغناء والموسيقى.

مورجان والين وتايلور سويفت الأبرز في Billboard Music Awards

استحوذ مورغان والين على جوائز البيلبورد 2023 حيث حازعلى 11 جائزة، بينما فازت تايلور سويفت بـ10 جوائز.

قوائم موسيقية جديدة في Billboard Music Awards 2023

شملت Billboard 2023 على 9 فئات جديدة، وهي “أفضل 100 كاتب أغانٍ، أفضل 100 منتج، أفضل ثنائي/ مجموعة روك، أفضل فنان كيبوب K- pop عالمي ”نوع من موسيقى البوب التي نشأت في كوريا الجنوبية التي تتميز بمجموعة واسعة من العناصر السمعية والبصرية"، أفضل جولة كيبوب، أفضل ألبوم كيبوب، وأفضل كيبوب عالميًا. أغنية، أفضل فنان أفروبيتس وأفضل أغنية أفروبيتس.

وجاءت قائمة “أفضل أداء” في BBMAs لعام 2023 مع"ماريا كاري، تيت ماكراي، ديفيد جوتا، بيبي ريكسا، ستراي كيدز، كارول جي، نيو جينز، بيزو بلوما ومورجان والين.

قائمة جوائز Billboard Music Awards

أما عن القائمة الكاملة لجوائز Billboard Music Awards لعام 2023، جاءت كالآتي:

أفضل فنان: تايلور سويفت

أفضل فنان ذكر: مورغان والين

أفضل فنانة: تايلور سويفت

أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200: تايلور سويفت

أفضل 100 فنان: مورجان والين

أفضل أغاني لـ فنان: مورغان والين

أفضل فنان لـ أغاني إذاعية: تايلور سويفت



أفضل فنان في قائمة بيلبورد 200 العالمية - تايلور سويفت

أفضل فنان ريفي: مورجان والين

أفضل ألبوم في قائمة بيلبورد 200 - مورجان والين، One Thing At A Time

أفضل فنان عالمي في الكيبوب: New Jeans

أفضل فنانة لاتينية – كارول جي

أفضل فنان سياحي لاتيني - كارول جي

جائزة الإنجاز في الرسم البياني: ماريا كاري

في الأعلى: كانت تايلور سويفت هي الفائزة الكبرى حيث حصلت على 10 ميكروفونات ذهبية بما في ذلك جائزة أفضل فنانة.