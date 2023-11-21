ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن "ضوابط بناء الأسرة وسُبل الحفاظ عليها"

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ظهر اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية بعنوان "ضوابط بناء الاسرة وسبل الحفاظ عليها".

وأكد أنه تم عرض فاعليات الندوة عبر عن خاصية البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة وألقى محاضرة عن وسائل حماية الاسرة في الإسلام، موضحا أن من هذه الوسائل؛ حسن المعاملة بين الزوجين، واتباع الأسس السليمة في تربية الأبناء، ويبين مسئولية الأهل والمجتمع في الحفاظ على الترابط الأسري، كون أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع؛ وبإصلاحها واستقرارها ينصلح ويستقر المجتمع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية؛ وتوجيهها لخدمة المجتمع.