إجازة تصل لخمسة أيام في 14 محافظة لـ 10 آلاف مدرسة | تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إخلاء 10 آلاف بـ14 محافظة، وهي محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

وأعلنت التعليم عبر خطاب موجه إلى جميع المديريات التعليمية، التي ستعقد فيها لجان انتخابات رئاسة الجمهورية، في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر، على ألا يكون بتلك المدارس أي عملية تعليمية خلال تلك الفترة، أي سيكون الطلاب إجازة.

تجهيز المدارس

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 عن دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتي تتضمن مواعيد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024، مع تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع.

فيما طالبت الوزارة، مديري المديريات التعليمية في عموم محافظات الجمهورية، بالتنسيق في هذا الشأن مع المحافظ، للوصول إلى أعلى مستوى أداء، وسوف يتغيب طلاب مدارس هذه المحافظات يومي الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر، إضافة لأيام الانتخابات الثلاثة، أما باقي طلاب مدارس المحافظات المتبقية، فإنهم سيتغيبون ثلاثة أيام فقط، هي فترة الاقتراع بمدارسهم؛ لأنهم يذهبون للمدارس السبت، وهم طلاب محافظات:(الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية).

وتجدر اٌشارة إلى أنه خلال الانتخابات الرئاسية يتم إخلاء 10 آلاف و85 لجنة، وهي عدد المدارس التي سيتم تجهيزها وحصول طلابها على إجازة من الحضور خلال تلك الفترة.