الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي ينتقد مواقف المؤسسات الدولية من الصراع في دونباس

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

 

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مواقف المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان من الصراع في منطقة دونباس الواقعة في شرق أوكرانيا مع الحدود الروسية.

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وقال بوتين  في الكلمة التي وجهها عن بعد إلى المؤتمر الدولي في موسكو المخصص للذكرى الـ "75"، وذلك لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ إن "مواقف المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة من الصراع في دونباس متحيزة للغاية"، معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن تلك المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان لا تستطيع حل المشكلات التي تواجهها.

وتأتي هذه الكلمة خلال إقامة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان احتفالا بمرور 75 عاما على هذا الحدث، الذي اعتمدته في 10 ديسمبر 1948، ومن المقرر أن تستضيف موسكو عشية هذا الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤتمرا دوليا بهذا الصدد يتناول عددًا من القضايا ذات الصلة من بينها "عقيدة حقوق الإنسان على خلفية المدخل الحضاري"، و"التلاعب في البيئة الإعلامية وتشويه الفضاء المعلوماتي"، و"حقوق الإنسان في سياق تحديات وتهديدات القرن الحادي والعشرين".

من جانبها.. تطرح الأمم المتحدة "مبادرة حقوق الإنسان 75"، تحت شعار "فلنعد معا إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونبين كيف يمكنه تلبية احتياجات عصرنا والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع"، ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تركز المبادرة، على أهدافها الرئيسية الثلاثة، على العالمية والتقدم والانخراط، وتديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائها، وتتوج المبادرة بحدث رفيع المستوى يعقد في ديسمبر 2023، ويتم الإعلان ضمن إطاره عن تعهدات وأفكار عالمية تتعلق بالرؤية الخاصة بمستقبل حقوق الإنسان.

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