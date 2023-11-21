محافظ قنا يُحيل 31 شكوي لجهات الاختصاص للبت فيها

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، اليوم الثلاثاء، استقبالهما للمواطنين لبحث شكواهم .

واستقبل المحافظ، 31مواطنًا من مراكز قنا المختلفة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

ووجه المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية ، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

وأوضح المحافظ، إنه يُجري فحص الشكاوي بجلسات فردية لكل صاحب شكوي حفاظًا على الخصوصية، منوهًا إنه يتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين

وأضاف أن التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة .