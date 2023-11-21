خلال المشاركة فى المعرض السياحى الدولى COTTM بالعاصمة الصينية بكين عمرو القاضى : السوق الصينى من الأسواق المستهدفة للترويج للمقصد السياحى المصري قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إن المشاركة فى معرض COTTM الذى أقيم بالعاصمة الصينية بكين تأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسوا

قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إن المشاركة فى معرض COTTM الذى أقيم بالعاصمة الصينية بكين تأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسواق السياحية المستهدفة والتى من بينها السوق الصينى بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق الصينى والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.

كما يعد هذا المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمى الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصينى لزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو، وخاصة وأن مصر كانت من أول المقاصد السياحية التى سمحت الحكومة الصينية لشعبها بزيارتها بعد انتهاء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التى يشهدها السوق الصينى فى زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين، ومنها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتى شنغهاى والقاهرة والتى من المقرر أن تكون أولى رحلاته يوم 16 نوفمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاى بثلاث رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى شركة طيران صينية أخرى يتم بحث سبل التعاون وتشجيعهم على إطلاق خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

وكانت وزارة السياحة والآثار مُمثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى قد شاركت فى المعرض السياحى الدولى COTTM فى دورته الـ 16 الذى يُقام بالعاصمة الصينية بكين ويعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحى مهنى لمنظمى الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد قام بافتتاح الجناح المصرى نيابة عن السفير عاصم حنفى سفير مصر فى الصين، الوزير مفوض هيثم عبد الهادى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ببكين، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإبراهيم بدر المسئول عن السوق الصينى بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء السفارة المصرية، والوزير مفوض أحمد ذكى رئيس مكتب التمثيل التجارى ببكين.

وخلال فعاليات المعرض، عقد محمد سلامة عدداً من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات الصينيين تم خلالها استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحى المصري، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصينى إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك فى المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 136م2 يضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.

وتشارك مصر فى المعرض السياحى الدولى COTTM بشكل منتظم، وقد بلغ عدد المشاركين بالمعرض فى آخر انعقاد له عام 2019 إلى 450 عارضًا من 70 دولة مُختلفة.