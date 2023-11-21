مسؤول أمريكي: نعمل على التوصل إلى اتفاق حول مسألة المُحتجَزين لدى الفصائل الفلسطينية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن العمل مستمر للتوصل إلى اتفاق حول مسألة الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأكد كيربي - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الثلاثاء/ أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن، ولازل العمل على ذلك على مدار الساعة ولكن حتى الآن ليس هناك جديد.. مضيفا: "نعتقد أننا اقتربنا أكثر مما كنا ولكن لايزال أمامنا الكثير من العمل يجب القيام به.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد قال - في وقت سابق إن بلاده تأمل في انتظام دخول الوقود إلى غزة وزيادة كمياته، لافتا إلى أنه من الصعب الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين بغزة.