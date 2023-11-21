إزالة 136 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية ، لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، خلال اليومين الماضيين في تنفيذ حملات ، التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (بني مزار - سمالوط - العدوة – ديرمواس - المنيا)، من إزالة 136 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 81 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقري ، ( أبوجرج – الحسينية - بنى على ) ، وحي شرق وشمال مدينة بني مزار، وإزالة 26 حالة تعدِِ بقري ، (بني خالد – قلوصنا – طحا - البيهو) بمركز سمالوط.

وفى مركز العدوة تم إزالة 15 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقري ، ( بني عامر – عطف حيدر - القايات - البسقلون – صفانية )، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف ، بقرى، ( صفط الشرقية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل) بمركز المنيا ، إلي جانب إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص ، بحي وسط وغرب مدينة المنيا ، وتم التحفظ علي مواد البناء والتعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.