مؤتمر كلية آثار جنوب الوادي الأول يُناقش 30 بحثًا للطلاب

تنظم كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، في قنا، المؤتمر الأول للكلية تحت عنوان “الآثار وتحديات القرن الواحد والعشرين”.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، افتتاح المؤتمر عن أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تنمي مهارات الطالب البحثية وتجعله قادر على التفكير البناء لحل المشكلات والتحديات التي تواجهه وتجعله ينتقل من مرحلة المتعلم إلى مرحلة الباحث الذي لديه القدرة على التقصِي المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتها، وتعديلها، أو إضافة معلومات جديدة لها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اهتمام الجامعة بتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى يساهم في توسعِها وتطورها وكذلك يعمل على تأهيل هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأشاد "عكاوى" بالقائمين على تنظيم المؤتمر مؤكدًا ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية. وأشار الدكتور وائل بكري عميد كلية الآثار إلى مدى أهمية المؤتمر الطلابي كنشاط علمي بالكلية، مؤكدًا إلى أنه سوف يكون هناك مؤتمر طلابي على مستوى كليات الآثار بالجامعات المختلفة يقام بمقر كلية الآثار بقنا لتكون حاضنة للقاءات العلمية في محيطها الجغرافي مقتدية في ذلك بجامعتها في احتضان جامعات الإقليم في معظم الفاعليات والأنشطة العلمية.

ولفت الدكتور وائل بكري عميد الكلية، إلى دور إدارات الجامعة ممثلة في قادتها في رعاية كلية الآثار ودعم منسوبيها وهذا ما تحقق على أرض الواقع.

وذكر الدكتور عصام حشمت محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المؤتمر عن الهدف من إقامة المؤتمر الطلابي هو تنمية مهارات البحث العلمى والفكر الإبداعى لدى الطلاب وتبادل العلوم والمعارف والكشف عن المواهب والقدرات والميول الابداعية لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى.

وأشار إلى أن عدد المشاركين بالمؤتمر بلغ (30) طالبًا وطالبة بأقسام الكلية المختلفة قدموا أبحاث علمية تتعلق بالدراسات الأثرية بمختلف تخصصاتها على مر العصور وتحديات القرن الواحد والعشرين والمتغيرات وتأثيرها على الموروث الثقافي بمصر والبحث في سبل الحد من خطورتها والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حماية الموروث الثقافي.

وقام رئيس الجامعة بتكريم أوائل الكلية بأقسامها المختلفة واختتمت الجلسة الافتتاحية في المؤتمر بإهداء درع الكلية للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، وإهداء درع الكلية للدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شهد افتتاح المؤتمر الدكتورة إيمان أبوزيد عميد الكلية السابق ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد كبير من طلاب الكلية.