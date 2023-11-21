القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات قديمة في قنا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومتوفى بإحدى القرى بدائرة المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل "متوفى" إثر إصابته بجرح طعنى( طرف ثان )محاسب) "مُقيمان بذات القرية بدائرة المركز" قام خلالها الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.