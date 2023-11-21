رئيس القابضة للمياه يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد النوعي للأندية الروتارية

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع عدد 14 بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، وذلك بين 8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلى أندية روتاري ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية والتى يمثلها السيدة علا حسين النوري رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد النوعي للأندية الروتارية للمساهمة فى تنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى وآبار ترشيح طبيعى بمحافظة سوهاج.

وفى ختام مراسم توقيع البروتوكول اهدى المهندس ايمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية درع تذكارى للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لمجهوداته فى الانتهاء من تنفيذ جميع الاعمال التى تمت بالتعاون مع نادى روتارى خلال الفترة السابقة.

ومن الجدير بالذكر ان نادى روتارى قد قام فى وقتا سابق بالمساهمة فى تنفيذ بئرى مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RPF بمحطة مياه طوخ النقالى بمركز المنشاة كما تم تنفيذ 2615 وصلة مياه شرب بقريتى ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج وتنفيذ 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا بمركز سوهاج ومد شبكات مياه شرب بقرية الصلعا بطول 6635 متر طولى وتنفيذ 850 وصلة صرف صحى بنجع الخلوة ونجع المهدى بمركز اخميم هذا بالاضافة الى تنفيذ 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة بمركز سوهاج كما تم تنفيذ 272 وصلة صرف صحى بمدينة المراغة.