فاعليات الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين على الإعلام الصحي بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فاعليات الدورة التدريبية للمثقفين الصحيين بمحافظة الشرقية، على دور الإعلام الصحي وتحريك المجتمع في ضوء رؤية مصر 2030، والتي نظمها الإدارة العامة للإعلام والتعليم والإتصال الصحي بوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

وتواصل فاعليات الدورة التدريبية حتى غدٍ الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور السيد العباسي مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي، والدكتورة رباب حسن مديرة إداراتي المتاحف والاتصال المباشر بالوزارة، والدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية.

ويشمل التدريب رفع كفاءة المثقفين الصحيين ومهاراتهم على الأسلوب الأمثل في توصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين، وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، وتبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة من أجل رفع المستوى الصحي بالمجتمع، وتسهم هذه الدورات التدريبية في الحفاظ علي صحة الأفراد والمجتمع من أجل صحة مستدامة ومتاحة للجميع.

وكيل صحة الشرقية: نعمل على التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الدور المهم للوزارة في نشر الوعي الصحي لدى المواطنين، وأهمية التثقيف بالمخاطر الصحية والعادات السيئة، من خلال المثقفين الصحيين، والتي منها استخدام المضادات الحيوية بدون الرجوع للأطباء المختصين، وغيرها من الموضوعات المهمة، مشيرًا إلى أن التثقيف الصحي يعد حجر الأساس لبناء مجتمع صحي خالي من الأمراض، والذي يعمل على بناء اتجاهات صحية سليمة لدى المواطن، ومساعدة الأفراد في حل المشاكل الصحية التي يواجهونها، بما يساهم في تحسين الصحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.