بعد غياب أكثر من 12 عامًا.. أوبرا الإمبريزاريو على مسرح الجمهورية

تستمر دار الأوبرا المصرية في خطتها الهادفة الى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف أشكال الفنون الجادة حيث تقدم فرقة اوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما الأوبرا الكوميدية القصيرة الإمبريزاريو للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت

موعد أوبرا الإمبريزاريو

إضافةً إلى عدد من الأغانى التى تضمنتها أشهر أوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23، 24 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

نبذة عن أوبرا الإمبريزاريو

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا. يؤدى الادوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت ، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة ، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين ، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف. اما الفاصل الاول يضم مقتطفات من اغانى اشهر اوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا ، الناي السحري ، الاختطاف من السرايا ، باستيان تحت باستيان وغيرها . يذكر ان فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.