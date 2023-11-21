تراجع لم يحدث منذ ربع قرن.. سوق السيارات المصرية تائِه في حارة الأزمة الاقتصادية

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات في العالم يمر بأزمة كبيرة شأنه شأن كافة القطاعات بسبب الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الآثار الممتدة لجائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف أن عدد السيارات في مصر ضئيل مقارنة بعدد السكان البالغ عددهم 105 ملايين مواطن، موضحًا أن عواقب الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في تراجع عدد السيارات بالسوق المصري؛ إذ كانت روسيا توفر حوالي 60% من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، ما سبب تأثيرًا في نسب صناعة السيارات التي يتم تصديرها للسوق المصرية.

وكشف أن مصر تعرضت لنسب تراجع في مبيعات السيارات خلال 2023، لم تشهدها منذ 25 سنة، بنسبة انخفاض بلغت 70%، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات.

وأكد أن الحكومة تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر بداية من العام الجاري 2023، موضحًا أن ملف السيارات ضخم ومؤثر في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن دولة المغرب تصدر سيارات بقيمة 7.7 مليار دولار وهي في المرتبة الـ 19 عالميا في تصدير السيارات، مبينًا أن هناك عدد من الشركات العالمية تصنع منتجاتها في المغرب، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد.