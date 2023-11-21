مبادرة "إعداد الطالب الباحث" تفوز بالمركز الأول بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فوز مبادرة "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"، المعروفة بـ SIA Era"، بكلية العلوم بالمركز الأول في مسابقة المبادرات المجتمعية على مستوى الجامعة، وتم تصعيد المبادرة لتمثيل الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة، التهنئة لأعضاء المبادرة على المجهود المبذولة، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي بدايةً من كيف يصيغ الأسألة البحثية، انتقاًلاً إلى تعليمه كيف يقرأ مقال بحثي ويعثر علي نقطه بحثيه للدراسة والكتابة العلمية ، فضلاً عن تعليمه المشاركة في ورقه بحثيه واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمي سليم و إتباع خطوات التفكير العلمي.

وأشاد الدكتور حماده محمد، بالإسهامات القيمة للمبادرة وتأثيرها الإيجابي على مستقبل الطلاب والمجتمع، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل ثلاث مراحل تعليمية، تركز على تعزيز مهارات البحث العلمي والمشاركة في المجموعات، بالإضافة إلى تنفيذ أبحاث علمية على أرض الواقع وتطبيق مفاهيم ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفائز يضمّ الطالب كيرلس ممدوح نصيف (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي) ، والطالب أحمد فاروق الحميلي (الفرقة الثالثة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي، ريم حسن حسين (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي، هدير حماده أحمد (الفرقة الرابعة - برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي)، أروى أحمد عبد الستار (الفرقة الثالثة - قسم جيولوجيا كيمياء)، هدير حسين يحيى (الفرقة الثالثة - قسم كيمياءمنفرد)