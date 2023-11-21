ضبط 233 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالمنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 233 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

وشدد المحافظ، على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية و مديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، وغيرها من الجهات الرقابية ، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومى ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 160 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و73 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر – سلع منتهية الصلاحية – ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادات صحية- تجار تموينين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.