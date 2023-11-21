الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 233 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 233 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، وضبط الأسعار ، والتصدى لحالات الغش التجارى و احتكار السلع ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التجار المخالفين.

 وشدد المحافظ، على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية و مديريات ، التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، وغيرها من الجهات الرقابية ، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تقريره اليومى ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 160 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و73 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر – سلع منتهية الصلاحية –  ذبح خارج المجازر -عدم وجود شهادات صحية- تجار تموينين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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