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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أذربيجان: فرنسا تمهّد الطريق لنشوب حرب جديدة جنوب القوقاز

إلهام علييف
إلهام علييف

اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف، فرنسا بأنها تشجع الانفصاليين وتسلح أرمينيا وتمهد الطريق لشن حرب جديدة في جنوب القوقاز.

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وقال علييف  في خطاب ترحيب موجه للمشاركين في مؤتمر "إنهاء الاستعمار: توسيع حقوق المرأة والتنمية"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن "فرنسا تقوم بزعزعة الاستقرار ليس في مستعمراتها السابقة والحالية فحسب، بل ومنطقتنا (جنوب القوقاز)، أيضا من خلال دعم الميول الانفصالية والانفصاليين، وتسليح أرمينيا وفرض سياسة عسكرية في أرمينيا، وتشجيع القوى الانتقامية في أرمينيا، وتمهيد الطريق لنشوب حرب جديدة في منطقتنا".

وأضاف "أن فرنسا تستخدم موقعها في مجلس الأمن الدولي لتنظيم مؤامرات جيوسياسية في مناطق مختلفة، كما تستخدم المنظمات الغربية للضغط على الدول الأخرى".

جدير بالذكر أن مؤتمر "إنهاء الاستعمار: توسيع حقوق المرأة والتنمية" يعقد في إطار رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

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