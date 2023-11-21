وحدة السكان بالأقصر تستكمل مبادرة "صحتك تهمنا" بقافلة للكشف على العيون

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" بمرکز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جمعية المنار للتنمية والتدريب بتوماس 3 ومراكز اى كير للعيون.

شارك في القافلة كل من رجاء شوقى رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقى منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 70 حالة ثم أخذ مقاسات نظارات وتحديد موعد لإجراء العمليات بحضور وتنسيق شباب لجنة الصحة بوحدة السكان.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان قد نظمت أولى ندواتها ضمن مبادرة "المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور" بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر، واستهدفت عدد (110) من الفتيات المقبلات على الزواج وتم عمل حوار مجتمعى مع الفتيات وتحدثوا عن أسباب الغلاء فى المهور بحضور احمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية، وعضو المجلس الإقليمي للسكان.

وألقت المحاضرة الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى، وحثت الفتيات على عدم المغالاة في تكاليف الزواج، والمفاخرة في غلاء المهور؛ حيث إنها من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمعات العربية، والتي تؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع ككل بما تحدثه من مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية، وسلوكية وتتفاوت تلك الظاهرة من حيث الحجم ودرجة الانتشار من جيل إلى آخر.

وخرجت وحدة السكان بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتسهيل أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي، والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.