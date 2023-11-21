المشدد 6 سنوات لعامل حاز على جوهر الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته في القضية 10848 لسنة 2023 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 2434 لسنة 2023 كلي جنوب الشرقية، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام "حمدي. م .الـ" 28 عاما، عامل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.