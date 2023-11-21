بعد قليل.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"

بعد قليل تبدأ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان".

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا في القضية، رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

يواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.