الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق: عودة 127 نازحا من مخيمات الشمال إلى محافظتي نينوي وصلاح الدين

إيڨان فائق جابرو
إيڨان فائق جابرو

 

أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة 127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين.

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وقالت جابرو في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" العراقية- إن "127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك، عادوا إلى مناطق الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ومنطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيا مع البرنامج الحكومي.

 

وأكدت الوزيرة أن "فرق الوزارة الميدانية وزعت على الأسر العائدة المساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية، فضلا عن توفير كافة التسهيلات لهم"، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.

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