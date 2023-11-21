رئيس الحكومة أمام البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة منع التهجير القسري

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب إحاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري لأهالي قطاع غزة.

ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبية الحضور للجلسة العامة وأعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة، وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الإحاطة، وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.

وأعلن جبالي، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.

بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للوقوف على المنبر والمنصة الخاصة بالرد على الأدوات الرقابية.