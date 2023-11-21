قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية بـ10 قرى بأسيوط

بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط

نجحت جمعية الاورمان بمحافظة أسيوط، وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسيوط فى توقيع الكشف الطبي على عدد (89) مريض ومريضة من أبناء (10) قرى بمحافظة أسيوط وهم قريتي اولاد الياس والوعاضله بمركز صدفا، وقرى المطمر والغريب وعرب المطمر وجزيره ساحل سليم بمركز ساحل سليم، وقرى ريفا و مسرع وغرب البلد وعرب المدابغ بمركز اسيوط، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

وأكد مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 48حالة .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مضيفًا أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى