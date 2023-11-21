بعد إنتهاء نوة المكنسة.. سطوع الشمس على مدن ومراكز بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، تحسن نسبى فى حالة الطقس، إذا عادت الشمس للسطوع مجددًا، بعد يومين من الطقس السيئ الذي صاحبها هطول الأمطار الغزيرة والغيوم.بالتزامن مع انتهاء نوة المكنسة وتوقف الأمطار؛ لتظهر الشمس جلية بعد 5 أيّام من الاضطرابات الجويّة والغيوم. يسود طقس شتوي مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وفي سياق متصل، استمرت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية، إلى موجة من الطقس السيئ على مدار اليومين الماضيين صاحبها هطول أمطار غزيرة نشاط للرياح الباردة.اثر تعرضها لمنخفض جوي تأثرت به المدينة لتسجل درجات الحرارة تراجع كبير، بالتزامن مع استمرار نوة المكنسة ، مصحوبة برياح متوسطة الشدة يكون اتجاها غربية وهطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة،

يشار إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة، أعلنت حالة الطوارئ منذ الأسبوع الماضي، وتم نشر أكثر من 150 سيارة خلال أيام للتدخل الفوري للتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.

ووجّه رئيس الشركة، بسرعة التعامل ونشر السيارات فى الأماكن والبؤر الرئيسية التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق لرفع المخلفات التي تجرفها مياه الامطار.

وحذّرت الأرصاد، من ظاهرة الشبورة المائية ، وهي تمثل خطورة على سير السيارات من وإلى الإسكندرية، عبر الطرق السريعة فجرًا، ما يستلزم توخي الحذر خلال القيادة.

أوضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس الإسكندرية يشهد، الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة ظهرًا، وتسجل العظمى 25 درجة مئوية، وتنخفض الحرارة ليلًا لتسجل الصغرى 17 درجة، وسط أجواء خريفية نهارًا وباردة في فترات الليل.