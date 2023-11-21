وزيرا الدفاع الكويتي والعماني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها واستعرض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن اللقاء الذي جمع الوزيرين جاء على هامش انعقاد أعمال الدورة ال20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في العاصمة مسقط.

وأشاد وزير الدفاع الكويتي وفق البيان بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.