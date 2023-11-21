تفاصيل أزمة نجل نتنياهو بعد هجومه على جيش الاحتلال (شاهد)

قالت الدكتورة هبة جمال الدين أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إنّ هجوم نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جيش الاحتلال بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي جاء في توقيت خطير، إذ أن دولة الاحتلال في مرحلة حرب.

تصريحات نجل نتنياهو

وأضافت "جمال الدين" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنّ تصريحات نجل نتنياهو تُحسب على الحكومة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه اتهم المحكمة الإدارية العليا في دولة الاحتلال بأنها كانت السبب في تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود، وهو ما أدى إلى تأخير الرد الإسرائيلي على مقاتلي حماس في 7 أكتوبر.

جيش الاحتلال

وتابعت، أن هذا الهجوم أثار حفيظة كثيرون داخل جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أنه انتقد ما يحدث تجاه أبيه من استطلاعات رأي تؤكد أن عصر انتهى وإن أجريت انتخابات سيكون خارج الحكومة، كما أن حزب الليكود نفسه منقسم عليه.