الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اقتصادية النواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التهجير القسرى للاشقاء الفلسطينيين لتصفية القضية على حساب دول الجوار، مؤكدا أن حل الأزمة الحالية يبدأ بوقف فورى لإطلاق النار.

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وشدد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الدور المصرى في القضية على مدار التاريخ، وتمسك مصر بعدم فتح المعبر قبل دخول المساعدات، وتشديدها على ضرورة التدفق الكامل والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وصولا إلى إحلال السلام من خلال حل الدولتين، وإعلان فلسطين دولة مستقلة على أساس مقررات الشرعة الدولية.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن استمرار النزاعات فى منطقة الشرق الأوسط ستكون سببا فى التأثير سلبيا على الأمن والسلم العالمى وليس على منطقة الشرق الأوسط فقط، وهذا ما أكدت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم من مصلحة الجميع أن يعود السلام ويتم وقف إطلاق النار على وجه السرعة.

وأكد النائب عمرو القطامى، على أن الدولة المصرية بقيادتها وشعبها تدعم القضية الفلسطينية سياسيا  إنسانيا وترفض فكرة التهجير رفضا قاطعه.

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