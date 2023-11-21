حزب المؤتمر: الشعب المصرب يصطف خلف قيادته السياسية دعما للقضية الفلسطينية ورفضا لفكرة التهجير

أكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسرى للاشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية تحت أى مسمى من المسميات.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسرى للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، ان هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدى لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى، من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن جيش الاحتلال يشن حرب إبادة على المدنيين في قطاع غزة حتى يضطر الناجين للنزوح والهروب من الموت إلى الجنوب باتجاه سيناء، وهى ممارسات تصنف كجرائم حرب، مطالبا بمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها التى ترتكب على مدار شهر ونصف ارتكب جيش الاحتلال خلالها مجازر دموية ضد سكان قطاع غزة.