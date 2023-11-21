الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوزراء: مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماع من أجل تبادل الخبرات والأفكار بشأن التعامل مع المخاطر المالية، والمخاطر الناجمة عن التغيرات المالية وكيفية تحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

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التكنولوجيا المالية والاستدامة

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أننا نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أنّ مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.

 البنية التحتية 

وتابع رئيس الوزراء، أنّ البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.

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