البحيرة تواصل جهودها لرفع مياه الأمطار لليوم الثالث على التوالي

تواصل الأجهزة المحلية بقري ومدن محافظة البحيرة، لليوم الثالث علي التوالي، جهودها لرفع الآثار الناجمة الناجمة عن سقوط الأمطارالغزيرة التي شهدتها المحافظة .

ودفعت الوحدات المحلية بالأجهزة والمعدات والأطقم وسيارات الكسح ؛ لرفع المياه المتراكمة بالميادين والشوارع، لضمان سيولة المرور، وسهولة عبور المشاة

وكانت مدن وقري محافظة البحيرة قد تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة ،والتي صاحبها إنخفاض في درجات الحرارة ، ورياح متوسطة ، خاصة في المراكز الشمالية للمحافظة ، وهي كفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص والمحمودية ، بينما شهدت باقي مراكز المحافظة أمطار متوسطة .

وتحولت الميادين والشوارع إلي برك من المياة بسبب إنسداد صفايات المطار وعيوب في عمليات الرصف .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور ، وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

ووجهت نائب المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي.