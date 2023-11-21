استقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء
شهدت بعض أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة، بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 21 من شهر نوفمبر2023، استقرار في الأسعار، حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 240 لـ 300 جنيها للكيلو حسب نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 185إلي 230جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 230إلي 240 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 ل 300 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320لـ330 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175 لـ 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160 لـ200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145 لـ 175جنيها للكيلو .
يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .